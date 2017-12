Leitores querem Rogério Ceni como titular da seleção O técnico Carlos Alberto Parreira já definiu o goleiro Dida como titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha. Mas ele não é o preferido dos leitores do Portal do Estadão. Em enquete realizada na tarde desta sexta-feira, a maioria dos participantes disse preferir Rogério Ceni. Goleiro do São Paulo, Rogério Ceni recebeu 59,30% dos votos. Já Dida, preferido de Parreira e titular do Milan, ganhou a preferência de 31,92% dos participantes. E Júlio César, que joga na Inter de Milão e também está no grupo da seleção que vai disputar a Copa, ficou em terceiro lugar na pesquisa (8,78%). Ao todo, 6.136 leitores participaram da pesquisa sobre quem deveria ser o goleiro titular da seleção na Copa. E deram vitória para Rogério Ceni, que vive grande fase com o São Paulo, depois do título da Libertadores e do Mundial de Clubes no ano passado. De qualquer maneira, apenas uma contusão pode tirar Dida do time da estréia na Copa, dia 13 de junho, contra a Croácia, em Berlim. O desejo popular não deve convencer Parreira a mudar seu goleiro.