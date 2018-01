Leitores são contra tratamento diferenciado Uma goleada. A pesquisa realizada nesta quinta-feira pelo portal estadao.com.br apontou vitória fácil dos partidários da tese de que os jogadores de futebol devem receber o mesmo tratamento do trabalhador comum: 87,3% são favoráveis e apenas 12,7% são contra. Os dirigentes do Corinthians devem estar rindo à toa. Na quarta-feira, a Agência Estado revelou que o clube paulista, utilizando seu direito de empregador e as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ameaça levar o volante Vampeta para "a caixa". Ou seja, como ele não trabalha desde abril, por estar contundido, passaria a receber do INSS. Se a CLT for aplicada, atletas com altos salários passariam a receber menos de R$2 mil (teto do INSS), no caso de ficarem impedidos de exercer seu ofício - treinar e jogar - por período acima de 15 dias. Tal medida agrada a 78,5% dos internautas, enquanto 21,5% são a favor da manutenção das atuais regras. Até então, os clubes vinham pagando integralmente os salários, mesmo com o jogador fora das atividades normais. A idéia correu o Brasil, os dirigentes gostaram, os jogadores, nem tanto. Os torcedores parecem estar adorando a discussão. De acordo com 69,96% dos 4.378 entrevistados pelo portal do Estadão, é necessária a abertura de ampla discussão sobre a relação entre clubes e os atletas. A ira dos internautas contra os profissionais da bola não pára por aí. Na quarta pergunta do questionário que esteve no portal, nesta quinta-feira, foi pedida "comparação do futebol atual com o de dez anos atrás". Dá-lhe insatisfação. Para 41,16% das pessoas, jogadores hoje se esforçam menos, embora ganhem mais; 49,18% consideram melhor o futebol de antes. Defensores dos atletas, dessa vez, foram poucos: 2,85% acham que hoje os jogadores, por ganharam mais, são mais esforçados, e 6,81% preferem o futebol da atualidade.