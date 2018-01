Leitores torcem e confiam no Santos Se depender da torcida brasileira, o Santos vai conseguir um bom resultado esta noite no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, quando enfrenta o Boca Juniors a partir das 21h40, na primeira partida da final da Copa Libertadores. Em enquete realizada durante todo o dia no estadão.com.br, os leitores do portal mostraram que irão torcer pelo time de Diego e Robinho e que também apostam que ele irá suportar a pressão dos argentinos. Na primeira pergunta da enquete (Você vai torcer pelo Santos hoje?), 80% dos participantes disseram que ?sim?. E na segunda (Você acha que o Santos vai suportar a pressão dentro da Bombonera?), o resultado foi um pouco mais apertado: 68% dos votos foram ?sim?. Agora, resta ao Santos mostrar em campo que os leitores tinham razão. A partir das 21h40, com transmissão ao vivo da TV Globo, a equipe tentará suportar a pressão dos torcedores argentinos e do Boca Juniors. É o primeiro passo para repetir o feito de Pelé e companhia, campeões da Libertadores em 62 e 63 - o segundo será na próxima semana, no jogo de volta em São Paulo.