Leivinha faz mistério no Náutico O técnico do Náutico, Leivinha, resolveu fazer mistérios sobre a escalação da equipe que vai enfrentar o Botafogo-RJ, neste sábado, no Estádio Caio Martins. O treinador ainda não definiu quem será escalado na zaga (Érlon ou Henrique) e nem na lateral-esquerda (Vital ou Marcos Lucas). Além disso, Leivinha afirmou que só vai definir a equipe momentos antes de entrar em campo. ?Não estou preocupado com isso, pois sei que o jogador escalado vai manter o ritmo da equipe", declarou o técnico. Pelos treinos da semana é provável que ele escale Érlon e Vital. O goleiro Gilberto, suspenso com três cartões amarelos, está de fora da partida. A vaga fica para Edervan, que está recuperado de uma distensão na coxa esquerda. A esperança do time pernambucano está na dupla de ataque formada por Jorge Henrique, autor de três gols na última rodada, e Kuki. O já classificado Botafogo deve poupar alguns titulares para a partida, já visando aos quadrangulares finais do campeonato. Como a CBF declarou que não vai cumprir a determinação da Justiça Federal de dar ao Náutico os três pontos da vitória sobre o Joinville, o time precisa vencer o Botafogo, no Rio, para assegurar a classificação em campo.