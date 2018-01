Lembrança de 98 agita torcedores de Brasil e França Os torcedores de Brasil e França tiveram um assunto em comum neste sábado, em Frankfurt, antes de começar o jogo entre os dois países pelas quartas-de-final da Copa. Foi a final do Mundial de 98, quando os franceses derrotaram a seleção brasileira por 3 a 0 e ficaram com o título. Os franceses fizeram questão de lembrar daquele jogo de 98, com muitas brincadeiras com os brasileiros. Por outro lado, os torcedores do Brasil se defendiam dizendo que dessa vez a história será diferente: chegou a hora da revanche. Assim como aconteceu nos outros jogos do Brasil nesta Copa na Alemanha, a torcida brasileira perdeu a disputa na animação. Do lado de fora do estádio, antes de a partida começar, e até mesmo nas ruas de Frankfurt, os franceses levaram vantagem na hora de festejar. Brasil e França se enfrentam a partir das 16 horas (horário de Brasília), no Waldstadion, em Frankfurt, com transmissão ao vivo da Globo, SporTV, ESPN Brasil e Bandsports. Quem vencer o duelo vai jogar a semifinal da Copa do Mundo contra Portugal, que eliminou a Inglaterra também neste sábado.