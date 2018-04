'Lembrei de Zico e Pet', diz Ronaldinho após título do Flamengo

Depois de garantir ao Flamengo o título da Taça Guanabara com um belo gol de falta que decretou a vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, no Engenhão, no último domingo, o meia Ronaldinho Gaúcho afirmou que lembrou de dois grandes ídolos da história do clube após o apito final. Contratado em janeiro, ele já levantou um troféu pelo time antes do final de fevereiro e hoje já comemora por ter obtido um grande feito em tão pouco tempo de clube.

"Quando o jogo terminou, lembrei do Zico e do Pet, que eu vi fazendo muitos gols de falta. Fico feliz porque quero fazer história no Flamengo. E é assim que se faz história... marcando gols e ganhando títulos. Aqui no Flamengo está sendo tudo muito diferente, tudo em uma proporção maior, uma alegria muito maior. O Flamengo se tornou muito importante na minha vida", disse o craque, declarando seu amor ao clube.

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico tinha como uma das suas marcas registradas a facilidade para fazer belos gols de falta. Já Petkovic fez história com um lindo gol de falta na final do Campeonato Carioca de 2001, que garantiu o título do torneio ao clube rubro-negro com uma vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã. Na ocasião, o gol foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo em um confronto no qual o Flamengo precisava ganhar por dois gols de diferença para ser campeão.

