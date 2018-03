Lemense abre rodada da B1 na frente O Lemense assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B1 depois da goleada de 5 a 0 sobre o XV de Caraguatatuba, sexta-feira, em Leme, na abertura da 16ª rodada. O líder tem 30 pontos. Outros dois jogos foram realizados neste sábado. O Palestra venceu o Fernandópolis, por 2 a 1, enquanto Guapira e Tupã ficaram no empate sem gols. Pela Série B2, quinta divisão, o Guarujá, com 34 pontos, assumiu a liderança após a vitória, em casa, sobre o Palmeirinha, por 2 a 1. O Joseense também jogando em casa venceu o Paulista, por 2 a 1. Na Série B3, o Águas de Lindóia venceu o Paulista, por 2 a 0..