Lemense e Monte Azul empatam na B1 Em partida isolada válida pela segunda rodada do returno do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, o Lemense jogou em casa contra o Monte Azul e empatou por 2 a 2. O resultado levou o time de Leme à quinta colocação no Grupo 1, com oito pontos. Enquanto isso, o Monte Azul foi a oito pontos e ocupa momentaneamente a penúltima colocação. Pela Série B2, quinta divisão do Campeonato Paulista, também em jogo único na tarde, Águas de Lindóia e Serra Negra fizeram o chamado ?Clássico das Estâncias". Como a única equipe invicta no Grupo 1, o Águas confirmou o favoritismo e venceu por 4 a 3. A vitória lhe deu a liderança com folga do grupo, com 18 pontos. Já o Serra Negra, ficou em segundo, com 15 pontos.