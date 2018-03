Lemense e Radium: primeiro ponto na B2 Em partida isolada pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B2, Lemense e Radium ficaram no empate por 1 a 1, em partida disputada nesta sexta-feira à noite no Estádio Municipal Bruno Lazarine, em Leme. Derrotados nas duas primeiras rodadas, este foi o primeiro ponto conquistado pelas equipes, que seguem mal na tabela do Grupo 3. O Radium abriu o placar logo no início da partida, com Marumba. O time da casa chegou ao empate aos 40 minutos do segundo tempo, com Juarez. A rodada do campeonato prossegue neste fim de semana. Neste sábado, cinco partidas serão disputadas. No domingo, acontecem mais nove jogos.