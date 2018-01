Lemense e Rio Claro dominam Série B1 Lemense, com 18 pontos, e Rio Claro, com 17 pontos, dominam o Campeonato Paulista da Série B1, que neste fim de semana atingiu sua sétima rodada. O Lemense abriu a rodada, sexta-feira, vencendo em casa o Batatais, por 2 a 1, de virada. O Rio Claro, domingo, aproveitou a chance de atuar em casa para vencer por 4 a 2 o Santa Ritense. Outro destaque da rodada foi a vitória do Primavera sobre o Linense, por 4 a 2. Confira todos os resultados da 7ª rodada: Lemense 2 x 1 Batatais; Tupã 2 x 1 Fernandópolis; Guapira 0 x 2 Palestra; Primavera 4 x 2 Linense; XV de Caraguá 1 x 2 Velo Clube; Guará 2 x 2 Monte Azul; Guarulhos 2 x 2 Mauaense e Rio Claro 4 x 2 Santa Ritense. Classificação: 1) Lemense 18; Rio Claro 17; 3) Guaratinguetá 14; 4) Linense, Palestra, Batatais e Velo Clube 12; 8) Primavera 11; 9) Tupã 10; 10) Fernandópolis e Santa Ritense 9; 12) Monte Azul 7; 13) Guarulhos 4; 14) Guapira 3; 15) XV de Caraguatatuba e Mauaense 2.