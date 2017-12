Lemense e Tupã lideram juntos a B1 A 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1 mostrou o forte equilíbrio na briga pela liderança, que é dividida por Lemense e Tupã, que têm 26 pontos cada. O Linense tem um ponto a menos, na terceira posição. Confira os resultados da rodada: Mauaense 0 X 0 Velo Clube, Monte Azul 1 X 0 Batatais, Primavera 1 X 3 Palestra, Guaratinguetá 1 X 1 Lemense, Guarulhos 5 X 0 XV Caraguá, Linense 1 X 0 Guapira, Rio Claro 2 X 3 Tupã e Santa Ritense 2 X 0 Fernandópolis(WO). Série B2 - Pela Série B2, o Corinthians B manteve a ponta ao golear o Palmeirinha, por 5 a 1, sábado. O Ecus de Suzano é vice-líder. Confira todos os resultados da 13ª rodada: Joseense 2 X 1 Lençoense, Ponte Sumaré 0 X 1 Guarujá, Corinthians B 5 X 1 Palmeirinha, Elo Sport 1 X 2 Capivariano, Guaçuano 0 X 3 Ecus, Montenegro 2 X 0 Jalesense(WO), SC Paulista 3 X 2 Radium e Pirassununguense 3 X 3 Penapolense. Série B3 - Na Série B3, nenhuma mudança na ponta. No Grupo A, o líder é o Grêmio Barueri, com 25 pontos, enquanto o Grupo B é liderado pelo Jabaquara, com 26 pontos. Confira os resultados da décima rodada: Grupo A - Comercial Tietê 1 x 1 Tanabi, Grêmio Barueri 6 x 2 Itapetininga, Ranchariense 1 x 1 Se Votuporanga, Santacruzense 0 x 0 Itararé e Vocem 0 x 1 Gazeta. Grupo B - Águas de Lindóia 1 x 2 Campinas, Jacareí 3 x 1 Paulistano, Jabaquara 0 x 0 Osasco, Ginásio Pinhalense 0 x 3 Portuguesa B e São Vicente 1 x 3 Serra Negra.