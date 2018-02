Lemense empata com Pirassununguense O Lemense fez a última partida da oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B2, nesta quarta-feira, e empatou por 2 a 2 com o Pirassununguense. Com o resultado, o time de Leme se mantém na vice-lanterna do Grupo 2 com seis pontos, enquanto seu adversário tem 11, em quarto lugar. Os quatro primeiros colocados passam à segunda fase. Pablo abriu o placar para o Lemense, Juliano e Murilo viraram para o visitante. Já no final do jogo Bruno Carioca empatou o jogo.