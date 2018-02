Lemense joga em Araras pela Série B2 A sétima rodada do Campeonato Paulista da Série B2 encerra o primeiro turno da competição com três partidas neste sábado. O Lemense, sexto colocado do Grupo 2 com cinco pontos, joga contra o Grêmio Catanduvense, terceiro com 11, em Araras, devido à situação de seu estádio (interditado pela Polícia Militar e pelo Ministério Público), pode fazer sua penúltima partida na competição. Se o time de Leme realmente desistir da competição, participa deste jogo e da partida contra o Lençoense. No Grupo 4, os dois outros jogos do dia. O líder Taboão da Serra, com 14 pontos, enfrenta o terceiro colocado, o São Vicente, que conquistou 12 pontos para defender a ponta. Caso o time vicentino ganhe a partida e o Jabaquara perca, o São Vicente termina o primeiro turno como líder com 15 pontos. Guarujá e Barcelona fazem a outra partida do grupo. As duas equipes estão em posições medianas (sexta e quinta colocação, respectivamente) e distantes dos líderes - o Barça tem sete pontos, três a mais que o Guarujá e metade do líder Taboão. A luta destes dois times é para alcançar a zona de classificação e manter a colocação até o fim do returno. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. Outras doze partidas encerram a sétima rodada domingo. Confira os jogos: 10h30 - SEV x Santacruzense e Campinas x Serra Negra; 11 horas - Ginásio Pinhalense x Pirassununguense, Jacareí x Joseense, Jabaquara x Itararé; 15 horas - Assisense x Tanabi, Prudentino x Garça, Osvaldo Cruz x Penapolense, Radium x Guarani Sumareense, Palmeirinha x Lençoense, Guaçuano x Águas de Lindóia e Osasco x AD Guarulhos.