Lemense joga em Porto Ferreira Ainda com seu estádio interditado por causa do Estatuto do Torcedor, o Lemense entra em campo contra o Pirassununguense nesta quarta-feira para encerrar a oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão. A partida será realizada em Porto Ferreira, no campo do Palmeirinha, da mesma divisão. As duas equipes brigam por uma das quatro vagas para a classificação à próxima fase. O Lemense, vice-lanterna do Grupo 2, tem cinco pontos e precisa vencer para alcançar pelo menos a quarta vaga do grupo. O time de Pirassununga é o quarto colocado com dez pontos e quer se manter na zona de classificação. O líder é o Lençoense, com 20 pontos.