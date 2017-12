Lemerre confirma que Francileudo não joga contra a Espanha O técnico da Tunísia, o francês Roger Lemerre, confirmou nesta sexta-feira que o brasileiro Francileudo dos Santos irá desfalcar a seleção no jogo contra Espanha, na segunda-feira (19), em Stuttgart, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O atacante Francileudo não se recuperou a tempo da lesão muscular sofrida durante a preparação para o Mundial e também não jogou contra a Arábia Saudita, no empate por 2 a 2, na estréia das duas seleções, na última quarta. Lemerre afirmou, no entanto, que pretende escalar o brasileiro, que tem 18 gols em 28 jogos pela Tunísia, para o jogo contra a Ucrânia, no dia 23, na última partida da primeira fase.