Lemerre consegue emprego na Tunísia O técnico Roger Lemerre comandou a França, no fiasco da Copa do Mundo, entregou o cargo assim que retornou a Paris, esfriou a cabeça em mais de dois meses de férias, mas já está empregado novamente. A Federação de Futebol da Tunísia confirmou nesta sexta-feira que o francês vai dirigir a seleção do país. Já houve acerto e a apresentação deve ocorrer depois de amanhã. A estréia está prevista para o dia 12, em amistoso com Portugal, em Lisboa.