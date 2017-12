Lemerre lamenta incapacidade da Tunísia em segurar resultado O técnico da Tunísia, Roger Lemerre, disse nesta terça-feira que gostaria que sua equipe mantivesse a supremacia de jogo quando marcasse primeiro pelo menos uma vez durante a Copa do Mundo. Em seus dois primeiros jogos, a seleção tunisiana abriu o placar, mas acabou empatando por 2 a 2 com a Arábia Saudita e perdendo por 3 a 1 para a Espanha. Nesse jogo, na segunda-feira, a Tunísia deu um susto na Espanha, marcando primeiro aos 8 minutos e ficando à frente no placar durante mais de um tempo. Em compensação, relaxou muito nos últimos 20 minutos e levou três gols. Lemerre afirmou que o esquema defensivo que montou contra os espanhóis, com apenas um atacante, foi adequado, mas os zagueiros perderam a concentração nos momentos-chave. O técnico também disse que o ritmo imposto pela Espanha desgastou muito os seus jogadores. "No plano tático, encontramos uma estratégia adequada contra a Espanha, mas temos de atacara mais e aprender a liquidar o rival", explicou.