Lençoense vence Guarujá na Série B2 Campinas, 30 (AE) - O Lençoense venceu o Guarujá por 1 a 0, neste sábado à tarde, pelo Campeonato Paulista da Série B2. Foi um grande resultado porque o Lençoense atuou fora de casa. Com esta vitória o Lençoense saltou para a oitava colocação, somando 17 pontos. O Guarujá segue na sétima posição, somando 20 pontos. Esta foi a única partida desta divisão neste sábado. No domingo, mas sete jogos movimentam a rodada. O líder da Série B2 é o Rio Claro, com 31 pontos. Confira os jogos deste domingo, às 11 horas: Palmeirinha x São Bernardo, Ecus x Guaratinguetá, Monte Azul x Radium, Jalesense x Primavera, Capivariano x Santacruzense, Rio Claro x Linense e Santa Ritense x Penapolense.