Lençoense vence na Série B2 Num jogo isolado pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série B2, a Lençoense venceu o Lemense por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Hermínio Ometo, em Araras. Com o resultado, a Lençoense dispara na liderança do Grupo 2 da competição com 17 pontos, enquanto a Lemense se mantém na sexta colocação, com cinco. O gol de honra do time da casa foi marcado por Luís Cláudio. Para a equipe de Lençóis Paulista, anotaram Jackson, Kléber e Kanu. A partida foi disputada em Araras porque o Lemense teve seu estádio interditado pela Polícia Militar e pelo Ministério Público por não cumprir algumas normas de segurança, como instalação de alambrados e piso anti-derrapante. Com isso, a diretoria do clube anunciou que iria abandonar a competição, mas a decisão ainda não foi tomada oficialmente.