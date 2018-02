Lençoense volta a vencer na Série B2 A 10a rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, teve neste domingo a realização de 14 partidas. O grande destaque do campeonato é a Lençoense, que mesmo com duas partidas a menos do que seus adversários, lidera o Grupo 2 com 2 0 pontos. Em oito partidas realizadas, o clube venceu seis e empatou outras duas. Neste domingo à tarde, goleou em casa o Lemense, por 5 a 2. No Grupo 1, a Assisense segue na liderança, apesar do empate em 1 a 1, pela manhã, com a Penapolense. Com 22 pontos, o clube ainda tem três pontos de vantagem sobre o SEV, de Votuporanga, que derrotou o Osvaldo Cruz por 2 a 1. O Grupo 3, que tem um clube a menos (sete), o Jacareí é o líder, apesar da derrota em casa, contra o Força Futebol, por 2 a 1. O clube tem 16 pontos, três a frente do Serra Negra, que abriu a rodada no sábado, ao empatar com o lanterna Joseense, por 1 a 1. No Grupo 4, o destaque da rodada foi o clássico praiano entre São Vicente e Guarujá. O São Vicente levou a melhor e venceu por 2 a 1. Com a vitória, segue na vice-liderança, agora com 19 pontos. A liderança permanece com o Taboão da Serra, que derrotou o Jabaquara fora de casa e chegou aos 21 pontos. Resultados: Grupo 1 - Penapolense 1 x 1 Assisense, SEV 2 x 1 Osvaldo Cruz, Santacruzense 2 x 0 Prudentino, Garça 0 x 1 Tanabi; Grupo 2 - Lençoense 5 x 2 Lemense, Pirassununguense 0 x 0 Grêmio Catanduvense, Guarani Sumareense 1 x 4 Ginásio Pinhalense, Radium 0 x 2 Palmeirinha; Grupo 3 - Jacareí 1 x 2 Força Futebol, Joseense 1 x 1 Serra Negra, Guaçuano 1 x 1 Campinas; Grupo 4: Jabaquara 0 x 1 Taboão da Serra, São Vicente 3 x 1 Guarujá, Itararé 3 x 0 Osasco, AD Guarulhos 2 x 2 Barcelona. Classificação: Grupo 1 - 1) Assisense 22 pontos, 2) SEV 19, 3) Penapolense 17, 4) Osvaldo Cruz 16, 5) Tanabi 11, 6) Prudentino 9, 7) Garça 9, 8) Santacruzense 6; Grupo 2 - 1) Lençoense 20 pontos, 2) Grêmio Catanduvense 18, 3) Ginásio Pinhalense 17, 4) Pirassununguense 15, 5) Palmeirinha 14, 6) Guarani Sumareense 9, 7) Lemense 7, 8) Radium 3; Grupo 3 - 1) Jacareí 16 pontos, 2) Serra Negra 13, 3) Guaçuano 12, 4) Águas de Lindóia e Força Futebol 11, 6) Campinas 9, 7) Joseense 2; Grupo 4 - 1) Taboão da Serra 21, 2) São Vicente e Itararé 19, 4) Jabaquara 16, 5) Barcelona 15, 6) Guarujá 6, 7) AD Guarulhos 6, 8) Osasco 5.