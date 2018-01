Lenny, ex-Palmeiras, faz testes e pode acertar com a Portuguesa

Ele apareceu como uma das maiores revelações do time carioca e não demorou para ser emprestado ao Braga. Voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras, mas as seguidas lesões prejudicaram o seu futebol. Desde então, não se firmou mais. Passou por Desportivo Brasil, Boavista, Madureira, Atlético Sorocaba e Anápolis, mas sem muito sucesso.

Chega no Canindé, porém, com dois títulos no currículo. Foi campeão da Copa do Brasil, em 2007, pelo Fluminense e levantou a taça do Paulistão, pelo Palmeiras, em 2008.

REFORÇOS - A Lusa aproveitou a quarta-feira para anunciar a contratação do atacante nigeriano Dominic Vinícius, de apenas 20 anos, que estava na equipe sub-20 do Atlético-PR. Ele é o sétimo reforço da equipe para Série A2. Além deles, reforçam a Lusa: o zagueiro Rafael Zuchi, o lateral Digão, o volante Matteus, os meias Bruno e Natan e o atacante Guilherme.