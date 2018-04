Lenny participa de treino físico no Palmeiras

No entanto, segundo explicou o médico do clube, Rubens Martins, o atacante só deve estar pronto para jogar no final de setembro. "A lesão dele já está consolidada, mas ele está há muito tempo parado e, antes de participar dos primeiros trabalhos com bola, terá que recuperar a forma física. Acredito que na terceira semana de setembro ele esteja liberado", explicou.

Lenny fraturou o quinto metatarso do pé direito durante um treino na Academia de Futebol - sua última partida foi contra o São Paulo, em 24 de maio.

Após o treino físico, ele comemorou seu retorno. "A recuperação foi excelente, graças aos profissionais e a estrutura do clube. Voltei a treinar fisicamente até antes do previsto e estou muito feliz por isso", disse o jogador.