Lenny retorna aos trabalhos físicos no Palmeiras

Lenny retornou aos treinos físicos no Palmeiras. O atacante fez seu primeiro trabalho nesta quarta-feira, após cerca de 90 dias afastado por causa de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

"A recuperação foi excelente, graças aos profissionais e a estrutura do clube. Voltei a treinar fisicamente até antes do previsto e estou muito feliz por isso", disse o atacante, que deve trabalhar com bola dentro de algumas semanas.

O médico Rubens Martins explicou a situação do jogador. "A lesão já está consolidada, mas ele está há muito tempo parado. Antes de participar dos primeiros trabalhos com bola, terá que recuperar a forma física mais intensamente".