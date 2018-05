Lenny sente lesão e não viaja com Palmeiras para Itu O elenco do Palmeiras viajou nesta quinta-feira para Itu, onde fará parte da preparação para a partida contra o Botafogo, domingo, no Engenhão. A única baixa entre os jogadores ficou por conta do atacante Lenny, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita e ficou realizando tratamento fisioterápico na Academia de Futebol.