Lenny volta aos treinos e quer ser titular do Palmeiras Lenny tenta esquecer o dia 3 de junho de 2009. O Palmeiras já havia treinado pela manhã e realizava o segundo trabalho à tarde. Em um lance corriqueiro, machucou-se. O diagnóstico foi assustador: fratura no quinto metatarso do pé direito. Justamente no momento em que vinha bem, conquistando espaço no time após um 2008 sem gols e de muitas críticas.