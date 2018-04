Lenon dá 'voadora' em Zé Roberto em treino do Flamengo O volante Lenon e o meia Zé Roberto quase levaram ao pé da letra a briga por uma posição no time titular do Flamengo para a jogo de sábado, contra o Sport, no Maracanã. Os dois jogadores se desentenderam no treino desta sexta-feira, na Gávea, e quase foram às vias de fato.