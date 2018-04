Lenon, David e Fierro disputam vaga no Flamengo

"Treinei três opções, uma com o Fierro, outra com David e a última com o Lenon. Ainda tenho algumas dúvidas e só vou decidir no domingo. São três belas opções. Com o Fierro jogamos com dois jogadores bem abertos, ele pela direita e o Zé pela esquerda. Com o Lenon ganhamos força no meio-de-campo. Já o David é um jogador que vem crescendo e faz muito bem o papel de libero", afirmou Andrade.

Nesta sexta-feira, o Flamengo iniciou a atividade com Zé Roberto formando a dupla de ataque com Adriano e Diego, ocupando a vaga do goleiro Bruno, suspenso, e Fierro no meio-de-campo. Após 15 minutos, o treinador sacou o chileno e escalou David, deixando o time da Gávea no esquema 3-5-2.

Em seguida, Adriano, com dores na coxa direita, deixou a atividade e foi substituído por Bruno Mezenga. No final do coletivo, Andrade colocou Lenon na vaga de David. Os titulares venceram a atividade por 2 a 1, com gols de Bruno Mezenga e Zé Roberto. Maxi diminuiu para os reservas.

Os titulares do Flamengo treinaram com: Diego; Léo Moura, Álvaro, Ronaldo Angelim e Everton; Maldonado, Airton, Fierro (David e depois Lenon) e Petkovic; Zé Roberto e Adriano (Bruno Mezenga). Toró e Juan participaram da atividade entre os suplentes.