Lenon é opção do Flamengo para vaga de Willians O jovem Lenon pode ser um dos titulares do meio-de-campo do Flamengo na partida contra o Sport, sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No coletivo desta quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, ele treinou no time principal, substituindo Willians, que vai cumprir suspensão automática.