Lens assume a liderança na França O Lens venceu neste sábado o Montpellier por 2 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Francês com 24 pontos, um a mais que o Lille, que só empatou em 0 a 0 com Marseille e agora ocupa a segunda posição no torneio. O brasileiro Juninho Pernambucano marcou o único gol do Lyon no empate em 1 a 1 com Sochaux. Com o resultado, o Lyon manteve a terceira posição no campeonato com 21 pontos. Neste Domingo, quatro jogos fecham a 11.ª rodada do campeonato. Bordeaux x Metz; Sedan x PSG; Troyes x Lorient. Outros resultados deste sábado: Bastia 1 x 2 Rennes Guingamp 2 x 1 Monaco Nantes 2 x 2 Auxerre