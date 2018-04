Lens aumenta vantagem na França O líder Lens aumentou sua vantagem sobre o Lyon, após derrotar, nesta quarta-feira, por 2 a 0, o Sochaux, no campo do adversário. O Lens soma 48 pontos, contra 40 do Lyon, que na terça-feira perdeu para o Nantes por 3 a 0. Paris Saint-Germain e Auxerre se aproximaram da vice-liderança do campeonato. O time da capital goleou o lanterna Lorient por 5 a 0. Ronaldinho fez um gol. Já o Auxerre fez 1 a 0 no Bastia. Outros resultados da 23ª rodada: Monaco 3 x 1 Girondins Burdeos, Marsella 2 x 1 Sedan, Metz 2 x 4 Guingamp e Rennes 2 x 0 Montpellier. O confronto entre Lille e Troyes foi adiado.