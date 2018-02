Lens empata depois de sofrer três gols do Saint-Etienne O Lens conseguiu um empate heróico com o Saint-Étienne por 3 a 3, mas perdeu a oportunidade de assumir a segunda colocação do Campeonato Francês. O jogo foi marcado por dois tempos bastante distintos, com os visitantes dominando o primeiro tempo e os donos da casa reagindo na etapa complementar. O Saint-Etienne não tomou conhecimento do Lens e partiu para cima logo no início da partida. marcou seus três gols nos primeiros 45 minutos. Gomis abriuo placar aos 15 minutos e Heinz ampliou aos 23 e 44. O Lens voltou para o segundo tempo decidido a empatar a partida e lutou até o final. Keita marcou aos 31 minutos no fim da partida Coulibaly fez o segundo aos 45. No último minuto de jogo, Keita marcou mais um e conseguiu o empate. Com o resultado, o Lens permanece em terceiro na tabela e o Saint-Etienne sobe para quinto.