Lens empata e amplia vantagem O Lens empatou com o Metz por 2 a 2, neste sábado, num jogo que tinha sido adiado da 20ª rodada do Campeonato Francês. Com esse resultado, o Lens chegou aos 56 pontos ganhos e aumentou para seis pontos a sua vantagem sobre o segundo colocado, o Lyon. No domingo, acontece outra partida que sofreu adiamento, da 23ª rodada, entre Lille e Troyes.