Lens ganha e segue líder na França O Lens derrotou o Sedan por 1 a 0, neste sábado, e manteve uma confortável vantagem na liderança do Campeonato Francês. A equipe tem agora 31 pontos, quatro a mais que Lyon, que também venceu nesta rodada: 3 a 0 sobre o Lorient. O terceiro colocado é o Auxerre, que chegou aos 26 pontos depois de ganhar do Lille por 2 a 1. Mais cinco partidas foram realizadas neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Francês: Bordeaux 2 x 3 Troyes, Montpellier 2 x 1 Bastia, Paris Saint-Germain 1 x 1 Guingamp, Rennes 2 x 0 Nantes e Sochaux 2 x 0 Metz.