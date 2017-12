Lens goleia e dispara na frente O Lens arrasou o Bastia com uma vitória por 7 a 0, nesta quarta-feira, e disparou na liderança do Campeonato Francês. A equipe chegou aos 35 pontos, cinco a mais que o segundo colocado, o Lyon, que perdeu para o Montpellier por 3 a 0. Mais seis partidas foram disputadas nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Francês: Bordeaux 2 x 0 Guingamp, Lorient 1 x 2 Nantes, Monaco 2 x 2 Lille, Rennes 0 x 0 Metz, Sochaux 1 x 2 Auxerre e Troyes 1 x 1 Sedan. Na quinta, apenas um jogo: Paris Saint-Germain x Marselha.