Lens perde a chance de encostar no Lyon Jogando em casa, o Lens apenas empatou com o Bordeaux por 1 a 1, neste domingo, e perdeu a oportunidade de ser vice-líder do Campeonato Francês. O Lens abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo com Chamakh, mas o Bordeaux, que é comandado pelo brasileiro Ricardo Gomes, empatou com Cousin dois minutos depois. Com o resultado, o Lens foi aos 11 pontos e ocupa a terceira posição, cinco pontos atrás do líder Lyon. O Bordeaux também tem 11, mas está em quinto porque tem saldo de gols pior do que o Lens e o Le Mans, o quarto colocado. Ainda neste domingo, a partida entre Sochaux e Olympique de Marselha vai fechar a sexta rodada da competição.