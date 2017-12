Lens perde, mas continua na ponta O Lens foi derrotado neste domingo pelo Bordeaux por 2 a 1 e perdeu a oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Francês. Agora, o Lens soma 59 pontos, seis a mais que o vice-líder Lyon. Os gols do Bordeaux foram marcados pelo português Pedro Pauleta, de pênalti, e pelo brasileiro Paulo Miranda. Stephane Pedron marcou para o Lens. O Auxerre é o terceiro com 51 pontos, mas com dois jogos a menos que o líder Lens.