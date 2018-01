Lens perde mas mantém a liderança O Lens foi derrotado pelo Auxerre por 1 a 0, nesta quarta-feira, mas manteve a liderança isolada do Campeonato Francês. A equipe segue com 51 pontos, sete a mais do que o Lyon, que empatou com o Rennes por 2 a 2 também pela 24ª rodada. Mais seis partidas foram disputadas nesta quarta-feira pelo Campeonato Francês: Lille 1 x 1 Sedan, Lorient 1 x 0 Montpellier, Marseille 2 x 1 Guingamp, Metz 2 x 0 Nantes, Monaco 1 x 1 Bastia e Sochaux 2 x 2 Troyes. Amanhã, o jogo entre PSG e Bordeaux completa a rodada.