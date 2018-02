Lens perde para o Auxerre, mas segue em 2.º no Francês O Lens, vice-líder do Campeonato Francês, tropeçou neste domingo e perdeu fora de casa para o Auxerre por 1 a 0. O único gol do jogo válido pela 29.ª rodada foi marcado por Kahlenberg aos 18 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, os visitantes permanecem com 49 pontos, ocupando a segunda posição do campeonato. Os donos da casa dividem agora a nona colocação com o Le Mans, com 41 pontos. Apesar da derrota, o Lens segue com tranqüilidade na vice-liderança, pois tem cinco pontos de vantagem sobre o Bordeaux, terceiro colocado do Francês, que derrotou no sábado o Sochaux por 2 a 0, pela abertura da rodada. No outro jogo deste domingo, o Rennes venceu em casa o Paris Saint-Germain por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Briand aos 31 minutos do segundo tempo. Com o resultado, os anfitriões chegam a 40 pontos e conquistam a 11.ª colocação. Os visitantes seguem em penúltimo, com 28.