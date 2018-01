Lens só empata, mas lidera na França Mesmo com o empate neste sábado, por 1 a 1, com o Lorient, a equipe do Lens manteve a liderança do Campeonato Francês, com 52 pontos. O Auxerre garantiu a terceira colocação ao vencer fora de casa o Troyes, por 2 a 1. A partida entre o Marseille e o Metz foi adiada. Neste domingo, o PSG e o Lyon completam a 26.ª rodada do torneio. O Lyon está na segunda colocação, com 47 pontos, e mesmo se perder continuará na vice-liderança do Campeonato Francês. Outros resultados deste sábado: Nantes 0 x 1 Lille Bastia 3 x 0 Sochaux Bordeaux 3 x 1 Montpellier Guingamp 1 x 1 Rennes Sedan 0 x 0 Monaco Troyes 1 x 2 Auxerre