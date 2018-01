Lens ultrapassa o PSG, na França O Lens venceu neste domingo o Paris Saint-Germain por 2 a 0 (gol de Diarra e Leroy), em casa, no encerramento da 25.ª rodada do Campeonato Francês, e conseguiu ultrapassar o time da capital na classificação. Agora, o Lens é o 11.º, com 31 pontos, enquanto que o Paris Saint-Germain é o 12.º, com 30 pontos.