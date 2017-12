Lens vence a primeira no Francês No único jogo da rodada do Campeonato Francês deste domingo, o Lens conquistou a sua primeira vitória na competição ao derrotar o Olympique Marseille por 2 a 1. O time de Marselha saiu na frente com Didier Drogba, mas Papa Bouba Diop e Olivier Thommert viraram para a equipe.