Lens vence e lidera na França O Lens derrotou neste sábado o Montpellier por 2 a 1 e garantiu a liderança do Campeonato Francês. A equipe soma agora 55 pontos. Mesmo que o Lyon, vice-líder com 50 pontos, vença amanhã o Sochaux, o Lens manterá a dianteira. Além deste jogo, Lille e Marseille completam neste domingo a 26.ª rodada do torneio. Confira os outros resultados: Auxerre 2 x 1 Nantes Lorient 1 x 0 Troyes Metz 1 x 2 Bordeaux Monaco 3 x 1 Guingamp PSG 3 x 0 Sedan Rennes 2 x 1 Bastia