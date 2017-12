Lens vence e lidera sozinho na França O Lens ganhou do Olympique de Marselha por 2 a 0, neste sábado, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Francês. Além da vitória com dois gols de Sakho, a equipe foi ajudada pelo Paris Saint-Germain, que venceu o Sochaux por 1 a 0 (gol do brasileiro Aloísio). A derrota para o PSG deixou o Sochaux na vice-liderança, com 6 pontos - três a menos do que o Lens. Mais cinco partidas foram realizadas neste sábado: Rennes 3 x 0 Monaco, Sedan 1 x 1 Guingamp, Bordeaux 0 x 0 Lille, Troyes 0 x 0 Nantes e Montpellier 2 x 0 Metz. Domingo, dois jogos completam a terceira rodada do Francês: Lorient x Auxerre e Bastia x Lyon.