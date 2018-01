Léo acerta com o Benfica, diz agente O lateral-esquerdo Léo, do Santos, assinou um pré-contrato com o Benfica, de Portugal, informou neste domingo o agente do jogador, Iko Martins ao diário esportivo Record. ?Há um pré-contrato assinado entre o clube e o jogador, mas nós ainda temos alguns detalhes a resolver?, explicou Martins. ?Mas são muito grandes as possibilidade de o negócio ser fechado em breve. Estamos apenas esperando que o presidente Marcelo Teixeira (do Santos) volte de viagem para resolvermos esta questão?, acrescentou ele. ?Se tudo correr como previsto é possível que Léo chegue à Lisboa na próxima sexta-feira?, concluiu Iko Martins.