Léo admite ir para o sacrifício em jogo do Cruzeiro Com o Cruzeiro seriamente ameaçado pelo rebaixamento, o zagueiro Léo afirmou nesta quinta-feira que poderá fazer um sacrifício extra para estar em campo no jogo contra o Ceará, no próximo domingo, em Fortaleza, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu um estiramento na coxa esquerda e, na última sexta, o departamento médico do clube mineiro havia estabelecido um prazo mínimo de dez dias de recuperação, mas o atleta conseguiu acelerar este processo para voltar a atuar antes do previsto.