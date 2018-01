Léo ainda espera ganhar uma folga Depois de engolir a decisão do técnico Gallo de forçá-lo a enfrentar o Juventude, o lateral-esquerdo Léo espera agora ter melhor compreensão da diretoria santista e ganhar alguns dias de folga. Ele pediu a semana toda. Gallo ainda não lhe respondeu. O jogador segue afirmando ter proposta de um clube da Europa, cujo nome ele não quer revelar. Especula-se que seja uma equipe da Espanha. ?Mas não quero falar sobre isso agora. Minha vida já está complicada?, disse Léo, que confirmou interesse de um clube europeu na sua contratação na saída do campo. Quando deixou a Seleção Brasileira após a conquista da Copa das Confederações, na Alemanha, o jogador bateu no peito e disse que poderia assinar um pré-contrato com empresários de Portugal. Eles o levariam para seu novo clube. Mas Gallo não quis sequer ouvir seus argumentos. E o mandou a campo. Pessoas ligadas ao jogador dizem que em seu vínculo com o Santos há uma cláusula que o libera em caso de negociação com a Europa.