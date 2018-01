Léo: amor ao Santos ou dólares da MSI Apesar da proposta do Corinthians/MSI ser considerada muita boa - por volta de R$ 5 milhões de reais de luvas, mais salários de R$ 120 mil -,o lateral-esquerdo Léo ainda não decidiu se aceitará trocar a Vila Belmiro pelo Parque São Jorge. Aliás, segundo Iko Martins, procurador do jogador, dinheiro não é o principal entrave para a negociação sair. ?A verdade é que o Léo adora a cidade de Santos e é apaixonado pelo clube que defende há quatro anos. Mas o jogador também é profissional e tudo precisa ser analisado com cuidado?, alega o procurador. Iko Martins já recebeu diversos telefonemas do gerente de futebol do Corinthians, Paulo Angioni, cobrando uma resposta feira há 48 horas pela MSI. Mas, ele disse que não tem pressa para decidir. ?Eu e o Léo estamos vendo o que é melhor para ele, voltaremos a conversar hoje (o lateral passa as férias no Rio) e amanhã provavelmente darei uma resposta para o Angioni. O que pode facilitar a ida de Léo para o Parque São Jorge, além da melhor proposta financeira do Corinthians, é o fato de que o o Santos quer que o lateral assine por um ano, com cláusula para sair em seis meses se houver oferta do exterior. Esse mesmo tipo de acordo já vem sendo feito nos dois últimos contratos, mas agora, Léo deseja assinar só por seis meses, com o que o Santos não está concordando. O Corinthians lhe garante um contrato de dois anos.