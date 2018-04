Léo aposta em rápida adaptação de Robinho ao Santos

Companheiro de Robinho na primeira passagem do atacante pelo Santos, o lateral-esquerdo Léo voltará a jogar com o atleta da seleção brasileira neste ano. Experiente, ele aposta que Robinho vai se adaptar rapidamente ao clube e irá se dar bem com os jovens Paulo Henrique Ganso e Neymar.

"É um time leve, de um toque de bola muito bom e muita mobilidade. O Robinho faz parte deste estilo de jogar. Com certeza vai se adaptar rapidamente e encaixar no time. Tem dois moleques lá que é a mesma coisa. Quando junta com o moleque mais velho, é só alegria", afirmou.

Léo sofreu uma pancada durante a vitória por 2 a 0 sobre o Oeste, mas acredita que terá condições de enfrentar o Santo André, fora de casa, na quinta-feira. "Vou fazer um exame segunda-feira, mas pelo o que o doutor [Rodrigo Zogaib, médico do Santos] me garantiu, não comprometeu nenhum ligamento ou nada parecido", disse.