Leo Baptistão chega ao Espanyol e 'se junta' a Neymar em Barcelona

Famoso por ser um dos "parças" de Neymar, de quem é amigo de infância, Leo Baptistão vai se juntar o craque na cidade de Barcelona. Mas não para vestir a camisa azul-grená do Barça. Nesta segunda-feira, ele foi apresentado como reforço do Espanyol, que também disputa a primeira divisão da Espanha.

"Estou querendo ter continuidade em um clube por mais de um ano. O contrato de cinco temporadas dá tranquilidade, mas sei que não posso relaxar e tenho que trabalhar mais e mais. Sou ambicioso e espero fazer uma grande temporada em todos os sentidos", disse o jogador em sua chegada ao clube.

Curiosamente, o período do contrato de Baptistão com o Espanyol é o mesmo tempo do acordo que Neymar recentemente firmou com o Barcelona. Os dois foram companheiros nas categorias de base da Portuguesa Santista, quando crianças.

Baptistão se destacou pelo Rayo Vallecano na temporada 2012/2013. Comprado pelo Atlético de Madrid, pouco jogou. Nos últimos três anos, foi seguidamente emprestado, para Betis, Rayo Vallecano e Villarreal. Na temporada passada, fez 12 jogos como titular do "Submarino Amarelo" no Espanhol.

O Espanyol investiu pesado em Baptistão, pagando 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, que tem uma cláusula contratual de 27 milhões de euros. O Atlético de Madrid tem opção de recompra por 6 milhões de euros.