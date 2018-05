Léo Cittadini mantém esperanças no Santos: 'Nosso objetivo é o título'

O meio-campista Léo Cittadini ainda acredita que o Santos pode surpreender nesta reta final de Campeonato Brasileiro e levantar o troféu. Principal destaque na vitória sobre a Ponte Preta na última rodada, o jogador sabe que as chances são pequenas, mas não perde as esperanças.

"Sabemos que a vantagem que o Palmeiras tem é grande, são seis pontos (70 a 64) e 12 estão em disputa. Mas temos que pensar jogo a jogo como temos feito. Se for da vontade de Deus conquistaremos nosso objetivo que é o título", vislumbrou.

Léo Cittadini entrou no segundo tempo da última partida e teve participação nos dois gols do triunfo por 2 a 1, de virada. No primeiro, ele recebeu na área e chutou para o gol. Aranha deu rebote e Ricardo Oliveira marcou. A dois minutos do fim, o jogador tocou para Copete marcar.

"O ano de 2016 está sendo muito bom pra mim, consegui ter boas oportunidades e mostrar meu potencial. Acredito que foi um ano de afirmação. A chegada do Dorival (Júnior, técnico) me ajudou muito, pois consegui jogar e evoluir, joguei até de volante que não é minha posição de origem, e fiz boas partidas jogando assim", destacou.

Profissional desde 2013, Léo Cittadini chegou a ser emprestado para outras equipes e só se firmou no clube nesta temporada, quando fez 22 dos seus 36 jogos com a camisa alvinegra. No duelo contra a Ponte Preta, ele chegou a sofrer um leve entorse no tornozelo, mas não deve ser problema para o confronto contra o Vitória, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 35.ª rodada.